Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tebrik kartı tasarımcısı Amy Smyth Murphy, New Jersey'deki bir sahilde olağandışı bir şişe buldu. Şişenin içinde 6 Ağustos 1876 tarihli bir not ve 1800'lere ait bir Philadelphia enstrüman şirketinin kartviziti bulundu. Araştırmalar sonucu şişenin, Atlantic City'den Kaptan Samuel Gale'e ait olduğu ve popüler bir gezi gemisi olan Neptune'den geldiği öğrenildi. Şişe, 148 yıl boyunca okyanusta kalmış olmasına rağmen, bırakıldığı yerden sadece 15 mil uzakta bulundu.

Tebrik kartı tasarımcısı Amy Smyth Murphy, New Jersey'de bir sahilde yürürken su kenarında olağandışı bir şişe buldu. İçinde kağıt olduğunu görünce şaşırdı.

Murphy şişeyi eve götürüp açtı. Zor okunan el yazısı notu çözmek 48 saat sürdü. Notta şöyle yazıyordu: "Yacht Neptune, Atlantic City, New Jersey açıklarında. 6 Ağustos - 76."

Şişe 148 yıl boyunca okyanusta kalmış olmasına rağmen, bırakıldığı yerden sadece 15 mil uzakta bulundu.

Smyth Murphy araştırma yaparak şişenin 1870'lerden kalma olabileceğini öğrendi. İçindeki kağıtta 1800'lere ait bir Philadelphia enstrüman şirketinin kartviziti de vardı.

1874 tarihli bir makalede, Neptune'un sahibinin Atlantic City'den Kaptan Samuel Gale olduğu belirtiliyordu. Neptune, Gale'in karizmatik kişiliği sayesinde popüler bir gezi gemisiydi.

Smyth Murphy, "Herkes bunun gizemini seviyor. Bu şişeden ne kadar bilgi çıkarabileceğimizi ve Philadelphia ile Güney Jersey'e nasıl bağlandığını görelim," dedi.

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia New Jersey Dünya Yaşam Dünya Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Temmuz günün maçları nereden izlenir? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024- 2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title