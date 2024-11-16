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Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı

Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
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2018'de geçirdiği kazada vücudunun %80'i yanan Joe DiMeo, dünyada ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan kişi oldu. %6 başarı şansı olan 23 saatlik ameliyatı atlatan DiMeo'nun hikayesini sosyal medyadan takip eden hemşire Jessica Koby ile aralarında aşk başladı. Çift geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

Joe DiMeo'nun hayatı 2018 yılında geçirdiği korkunç bir kazayla değişti. Gece vardiyasından dönerken direksiyonda uyuyakalan 26 yaşındaki genç adamın aracı alev aldı. İki kişinin alevlerin arasından kurtardığı DiMeo'nun vücudunun %80'i ağır şekilde yandı.

Hastanede iki ay komada kalan DiMeo, 20'den fazla ameliyat geçirdi. Ancak asıl mucize 2020 yılında gerçekleşti. Dünyada ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan DiMeo, sadece %6 başarı şansı olan 23 saatlik ameliyattan sağ çıktı.

DiMeo'nun hikayesi burada bitmedi. 33 yaşındaki hemşire Jessica Koby, onun yaşama tutunma mücadelesini sosyal medyadan takip etti ve etkilenerek mesaj attı. İkili önce mesajlaşmaya başladı, ardından buluştu ve birbirlerine aşık oldular.

Jessica, DiMeo'yu şöyle anlatıyor: "Başta çekingendi ama zamanla açıldı. Çok bilgili ve kibar biri. Yaşadığı onca zorluğa rağmen hayata hep pozitif bakması beni çok etkiledi. Onun hem kişiliğine hem de yüreğine aşık oldum."

DiMeo yakın zamanda Jessica'ya evlenme teklif etti. Çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pek çok kişi, bu güzel aşk hikayesine destek mesajları yazdı.

Yoğun fizik tedavi sonrası normal hayatına dönen DiMeo artık araba da kullanabiliyor. Çift, düğün hazırlıklarına başladıklarını ve gelecekten umutlu olduklarını söylüyor.

Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı

Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı

Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah null:

sanırım arkadaş çok zengin

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