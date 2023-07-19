Dumansız köy: Bu köyde sigaraya savaş açtılar

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Avcı köyünde 7'den 70'e vatandaşlar sigaraya savaş açtı. Köyde 120 kişiden sigara kullanan sayısı 4'e düştü.

Kemaliye ilçesine 65 kilometre mesafede Malatya sınırında bulunan Avcı köyünde sigara kullanımına karşı topyekun seferberlik başlatıldı. Köy muhtarı Hüseyin Avcı öncülüğünde gönüllüğe esasen başlatılan dayanışmayla köyde birkaç yıl içerisinde sigara kullanımı 4'e düştü. Muhtar Avcı, 120 kişiden sayıyı 4'e düşürdüklerini bu kalan 4 kişinin de sigarayı bırakmaları için gayret ettiklerini belirtti.

Sigarayı bırakmaları için torunlarda dedelerine bazen mobbing, bazen de psikolojik destekte bulunuyorlar. Köye dışarıdan gelenler ise kahvehanede sigara içtikleri zaman köy sakinleri tarafından uyarılıyor. Onlara da sigaranın sağlık açısından zararları anlatılarak sigara kullanmamaları hususunda teşvikte bulunuluyor.