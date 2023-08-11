Düğünden 18 yıl sonra gelen sürpriz evlilik teklifi

AMASYA - Amasya'da yaşayan Engin Özkan(45), 18 yıl önce evlilik teklifi yapamadan evlendiği eşi Mihriban'abir yakınlarının düğününde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde dünya evine giren Sedef ve Berkay Ocak çiftinin düğünlerinde adeta çifte düğün yaşandı. 18 yıl önce aynı yastığa baş koyan 2 çocuk sahibi Mihriban ve Engin Özkan çifti, evlilik teklifi etmeden evlenmişlerdi. Engin Özkan, evliliklerinin yıl dönümünde eşi Mihriban Özkan'ın haberi olmadan davetliler huzurunda içinde uhde kalan "evlilik teklifini" yaptı. Ocak çiftinin dansından sonra yere diz çöken Engin Özkan'ı gören Mihriban Özkan eşinin sürpriz teklifiyle karşılaştı. Önce heyecanlandı, sonra da "Evet" cevabını verdi.

"18 yıl önceden daha heyecanlıydım"

18 yıl önce kız istemeye bile kendisinin gidemediğini hatırlatan Engin Özkan, "O dönem İstanbul'da özel bir iş yerinde çalışıyordum. Ailem istemeye gitmişti. Ben isteme olayı olduktan 2 gün sonra gelip yüzüğü vermiştim. Evlilik teklifini yine edememiştim. İnanın bana 18 yıl önceden daha heyecanlıydım. 18 yılın birikimi vardı. İçimde bir uhdeydi. Eşime de çok güzel bir sürpriz oldu" dedi.

"Kuru kuru kutlarız yine diyordum"

Mihriban Özkan da "Yeğenlerimizin düğününde gelinle damadın ilk dansından sonra bu sürprizle karşılaşmak beni çok mutlu etti. 18 yıl sonra beklenmedik bir hediye oldu benim için. Bu kadarını beklemiyordum. Kuru kuru kutlarız yine diyordum." şeklinde konuştu.