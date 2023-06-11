Düğünde Sivrisinek İlaçlaması
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Antalya'nın Serik ilçesinde açık havada düzenlenen düğünde sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşayan davetlilerin ihbarıyla gelen belediye ekipleri, ilaçlama yaptı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde açık havada düzenlenen düğünde sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşayan davetlilerin ihbarıyla gelen belediye ekipleri, ilaçlama yaptı.
Serik Kadriye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde açık havada düzenlenen düğün törenine gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla düğün alanına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama aracının kırmızı halıdan düğün alanına girmesi, davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlaçlama çalışmasının ardından düğüne kaldığı yerden devam edildi. (DHA)