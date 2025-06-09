Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
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Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
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Burdur'da düzenlenen bir düğünde damada, dayısı tarafından 100 liralık banknotlardan yapılmış para yeleği takıldı. İlginç takı merasimi hem damat ve gelini şaşırttı hem de davetlilerden büyük alkış aldı.

Burdur'da oturan Ali Sonkaya-Gülsüm Zerey çiftinin geçen hafta gerçekleştirilen düğünündeki takı merasimi dikkat çekti. Düğüne katılan damadın dayısı Hilmi Sipahi, damada, paralardan oluşturduğu yeleği taktı.

GELİN VE DAMAT ŞAŞIRDI

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki düğünde, para yeleği gören damat ve gelin, duruma şaşırdıklarını söyledi. Davetliler ise 100 liralık banknotlardan oluşan yelek takıyı takan Sipahi'yi uzun süre alkışladı.

İşte davetlileri şaşırtan o görüntü;

Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBlackened:

Yaptığı yelek tam altın bile etmiyor. Şark kurnazı dayiya bak hele shshsss

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Haber YorumlarıVeysel Çırak:

Hepsini toplasan benim bir maaşım etmez.

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bir sırada 7 tane 100lük banknot var. Ön tarafta 6 sıra var. boynunda 4 tane banknot 4600 tl.ön taraf sırtında kaç tane belli değil. Ön taraf görsel olduğu için sırtta o kadar yoktur yani yaklaşık 1 çeyrek altın fiyatı. Bari 200 lük banknot yap.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıturko:

hepi topu max 9600 tl

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

klasik ortadoğu

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