Bursa'da otobanda hızla gelen motosikletin çarptığı yaya kadın ve doğum gününü kutlamaya giden 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi raporunun ardından Kurtuluş Camiinde ikindiye müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Doğum gününde motosiklet kazasında ölen genç sevenleri tarafından toprağa verildi

BURSA - Bursa'da otobanda hızla gelen motosikletin çarptığı yaya kadın ve doğum gününü kutlamaya giden 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi raporunun ardından Kurtuluş Camiinde ikindiye müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Görükle'ye giden Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan'ın oğlu Mustafa Kaan Orhan yönetimindeki 16 AZD 714 plakalı motosiklet, yüksek hızda seyir halindeyken yolun karşısında geçmeye çalışan yaya Şerife Bozdağ'a çarptı. Bozdağ 125 metre sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Orhan; kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan Orhan motosikletin devrilmesi sonucu yere sürüklendi. Kaza sonrası Şerife Bozdağ olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Kaan Orhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürüklenen motosiklet Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Gürsu ilçesinde yaşayan ve babası Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan olan gencin; doğum gününü kutlamak için Görükle'de bekleyen arkadaşlarının yanına gittiği öğrenildi.

Orhan ve Bozdağ'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. 27 yaşındaki gencin cenazesi Yıldırım ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Camiinde ikindi namazına müteakip kılındıktan sonra ilçedeki mezarlığa defnedildi.