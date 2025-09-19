Haberler

Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
Haber Videosu

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Rize, Artvin ve Trabzon'un yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Çobanlar, sürülerini güvenli bölgelere indirerek kar yağışına karşı önlem aldı.

DOĞU Karadeniz'de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Dağlar ve yaylalar beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede çobanlar kar yağışı öncesi sürülerini güvenli bölgelere götürdü.

Doğu Karadeniz'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Rize, Artvin ile Trabzon'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Yeşil örtüyle kaplı yayla evlerinin çatıları, beyaz kar örtüsüyle kaplandı.

Öte yandan, kar yağışı öncesi yayladan hareket eden çobanlar, sürülerini güvenli bölgelere indirdi. Çobanların yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAR YAĞIŞINI MANİYLE KARŞILADI

Kar yağışını manilerle karşılayan yaylacı Ali Karoğlu (96), "Yaz gitti, güz geldi. Bu yıl da döndük geri. Tanıyamadım seni, gitti gözümün feri. Yaylalar güzel ama kar biraz erken geldi; 25'ini de beklemedi" dedi.

Sürüleri indirmek için hayvancılara yardım eden profesyonel dağcı Ali Yılmaz, "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre bölgede kar yağacağını öğrendik. Biz de göçümüzü indirmeye karar verdik. Hayvanlarımızı şu anda köye indirdik. Kar yağışına yakalanmadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan: Basına yansımayan çok sert kararlar alındı
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Kız yurdundaki skandalın faturası kesildi! 3 kişi görevden alındı
Kimi destekleyecek? Aziz Yıldırım seçime saatler kala sessizliğini bozdu

Kimi destekleyecek? Seçime saatler kala sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semiramis Pekkan erken teşhisle hayatını kurtaran süreci anlattı

Küçük bir olayla başladı, doktorun telefonu her şeyi değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.