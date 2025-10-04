Doç. Dr. Bülent Özmen: Büyük Marmara depreminin ayak sesi

Haberler.com'dan Dilşad Özcan'a konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Bölgesi'nde kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Özmen, "İstanbul'da daha büyük bir deprem riski var mı?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt vererek, bölgenin halen büyük bir tehlike altında olduğunu söyledi.

"KUMBURGAZ SEGMENTİNDEKİ GERİLİM HENÜZ BOŞALMADI"

Doç. Dr. Özmen, meydana gelen depremin 23 Nisan'da yaşanan depremin artçısı olabileceğini belirterek, "Kumburgaz segmenti üzerinde gerilim hala boşalmadı. Bu nedenle daha büyük depremlerin yaşanma ihtimali oldukça yüksek" ifadelerini kullandı. Marmara'da deprem tehlikesinin geçmediğini vurgulayan Özmen, riskin halen oldukça yüksek seviyede olduğunu söyledi.

"BÜYÜK MARMARA DEPREMİ'NİN AYAK SESİ"

Uzman isim, önümüzdeki süreçte büyüklüğü 4 ve üzerinde artçı sarsıntıların meydana gelme ihtimalinin de yüksek olduğunu dile getirdi. Özmen, yaşanan 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ise "Büyük Marmara Depremi'nin ayak sesi" olabileceğine dikkat çekti.