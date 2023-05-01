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Diyarbakır'da yıldırım düştü: 1 kişi ağır yaralı, 5 inek öldü

Diyarbakır'da yıldırım düştü: 1 kişi ağır yaralı, 5 inek öldü

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunduğu bölgeye yıldırım düşen çoban Muhammet Polat (30) ağır yaralanırken, 5 inek öldü.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde bulunduğu bölgeye yıldırım düşen çoban Muhammet Polat (30) ağır yaralanırken, 5 inek öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sığınak Mahallesi Kalemli mezrasında meydana geldi. Muhammet Polat'ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 5 inek ölürken, Polat ağır yaralandı. Yakınlarının fark edip, haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne götürülen Polat, buradaki müdahalesinin ardından Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polat'ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Yaşam

Muhammet Polat Diyarbakır Yaşam Haberler

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