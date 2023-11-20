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Diyarbakır'da sağanak nedeniyle evde mahsur kalanlar tahliye edildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi su bastı, mahsur kalan tahliye edildi. Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kırsal ilçelerde dereler taştı, çok sayıda evi su bastı. Bismil ilçesinde de sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan evler, AFAD, Dicle Arama ve Kurtarma (DÜAK), DİSKİ ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol edildi. Bazı vatandaşlar, mahsur kaldıkları evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.