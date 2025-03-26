Direksiyon Başında Geçen Bir Hayat: İlhami Baran'ın Yoldaşlığı

Yollarla kurduğu bağ, onu yalnızca mesleğiyle değil, insan ilişkileriyle de öne çıkaran bir isim haline getirdi. Meyve-sebze taşımacılığında yıllardır süregelen tecrübesi, dakik ve dikkatli sürüş tarzıyla birleşince, İlhami Baran'ı sektör içinde bilinen bir figür haline getirdi. "7.65" lakabıyla anılan Baran, sürüşteki temposu ve kendine has yaklaşımıyla özellikle kamyon ve otobüs şoförleri arasında tanınırlık kazandı. "Saatli meyve-sebze taşımacılığı" gibi zamanlamanın çok önemli olduğu bir alanda, yükünü zamanında teslim etme konusundaki hassasiyeti, onun sürüş pratiğini dikkatle planladığını gösteriyor.

Geniş Bir Takipçi Kitlesiyle Dijitaldeki Yeri

Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapan İlhami Baran, uzun yolculuklarını dijital platformlar üzerinden de paylaşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Bugün 1 milyona yakın kişinin takip ettiği sosyal medya hesabı, yalnızca taşımacılık sektörüne dair anekdotları değil, yolculuklar sırasında yaşanan gündelik hayat kesitlerini de içeriyor. Onu takip edenler arasında farklı yaş ve meslek gruplarından insanlar bulunuyor. Bu çeşitlilik, Baran'ın sadece mesleki kimliğiyle değil, kişisel duruşuyla da ilgi gördüğünü gösteriyor. Onun videolarında zaman zaman direksiyon başında geçen düşünceleri, yol arkadaşlıkları ve mola anlarına dair doğal görüntüler yer alıyor.

Genç Sürücülere İlham Veren Tarz

İlhami Baran, gençler arasında TIR ve kamyon şoförlüğüne ilgi duyanlara da tarzının örnek olmasını istiyor. Yola çıkarken tercih ettiği kıyafetlerden TIR'ında kullandığı aksesuarlara kadar birçok detay, sosyal medya paylaşımları sonrasında yorumlanıyor. Sürüşe dair özgün yaklaşımlarını yalnızca işin tekniğiyle sınırlamayıp, aynı zamanda bir ifade biçimine dönüştüren Baran, bu yönüyle mesleğin farklı açılardan değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor. "7.65" lakabının zamanla bir şoför isminin ötesine geçerek bir tanıma dönüşmesi, bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri.

Türkiye'nin Dört Bir Yanında Tanınan Bir İsim

İlhami Baran, sadece kendi çevresinde değil, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde uzun yolculuklar sırasında kurduğu iletişimle de tanınıyor. Gittiği şehirlerde vatandaşların çay-kahve ikramı ile karşılaştığı ve yol kenarında sohbetlerin uzayıp gittiği anılar, onun sosyal yönünün de mesleği kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Kamyon şoförlüğünün, çoğu zaman yalnızlıkla anılsa da aslında toplumsal ilişkileri pekiştiren bir yönünün bulunduğu bu örnekle bir kez daha gözler önüne seriliyor.

İlhami Baran, Instagram hesabı @ilhamibarann üzerinden günlük yolculuklarını ve anılarını paylaşmayı sürdürüyor. Bu paylaşımlar, sadece uzun yol tecrübesi taşıyanlar için değil, yolu bir yaşam alanı olarak gören herkes için farklı bir perspektif sunuyor.