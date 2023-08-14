Digor'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor. Vatandaşların kişisel ihtiyaçları karşılanıyor, evlerin temizliği yapılıyor.

Kars'ın Digor ilçesinde kaymakamlığınca, "Evde Bakım Projesi" çerçevesinde ilçe merkezi ile köylerdeki yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturduğu ekiplerce, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine gidiliyor. Vatandaşların evlerinin bakım onarım ve temizlik işleri yapılıyor, vatandaşların yetkililerce kişisel ihtiyaçları tedarik ediliyor.

Sosyal Devlet anlayışıyla kaymakamlık personelince yapılan hizmet vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş'ın yakından takip ettiği "Evde Bakım Projesi"nin ilçe genelinde genişletilerek devam edeceği öğrenildi. - KARS