Depremzedelere ait eşyalar çalındı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle orta hasarlı kaydı yapılan binada hırsızlık yapıldı. Depremzedelere ait 19 adet su sayacı, asansör motoru, su dinamosu ve depodaki bazı ev eşyalar çaldı. Su sayacı çalınan İlyas Arslantaş, "Binamızı zincirle kilitlediğimiz halde kırılıp içeriden su sayaçları, asansör motoru, hidrofor aşağı depoda olan televizyon bisiklet gibi şeylerimiz çalınmıştır kişi ve kişilerce. Polislere ihbar ettik şu anda da polisler geldi tutanaklarını tutuyorlar. Depremzedenin eşyaları çalınır mı? Bu vicdansızlık, merhametsizlik değil midir?" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından orta derecede hasar aldığı belirlenen apartmanda hırsızlık olayı yaşandı.

"DEPREMZEDELERİN EŞYALARI ÇALINIR MI?"

Su sayacı çalınan İlyas Arslantaş şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminde binamız zarar gördü orta hasar verildi ve şu an binada kimse kalmıyor. Binamızı zincirle kilitlediğimiz halde kırılıp içeriden su sayaçları, asansör motoru, hidrofor aşağı depoda olan televizyon bisiklet gibi şeylerimiz çalınmıştır kişi ve kişilerce. Polislere ihbar ettik şu anda da polisler geldi tutanaklarını tutuyorlar. Depremzedenin eşyaları çalınır mı? Bu vicdansızlık, merhametsizlik değil midir?"

"İNŞALLAH ÇALANLAR CEZALARINI BULUR"

Apartman yöneticisi Yaşar Eser ise, "Binamız 6 Şubat depreminden sonra biz buraları terk ettik her birimiz bir yere gitti. Kimisi çadırlara gitti kimimiz konteynerlere, kimimiz ev bulduk buralarda, kimimiz de herhangi yerlere hısım akrabalara taşındı. Her birimiz bir yere gittik bu arada burada boş kaldı. Bugün veya dün her neyse ne var ne yok buradan götürmüşler. Allah sonumuzu hayır getirsin ne diyelim başka ki? İnşallah çalanlar cezalarını bulur" diye konuştu.