Depremzede Vatandaşın Tatil Planı Alevlere Teslim Oldu

Tatile giderken canından oluyordu

Tüm eşyaları otobüsle yandı, firmanın söylemleri vatandaşı çileden çıkardı

SAKARYA - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Sakarya'ya yerleşen depremzede vatandaş, erken rezervasyon yaptırdığı tatile gitmek isterken canından oluyordu. Tatile gitmek için bindiği otobüsün alevlere teslim olması neticesinde tüm eşyalarının yandığını söyleyen vatandaş, firmanın mağduriyetini karşılamadığını ve kendisine dalga geçer gibi cevaplar verildiğini öne sürdü.

Adana'da yaşayan Uğur Can Öztürk, Alanya'da tatile gidebilmek için Ocak ayında erken rezervasyon yaptırdı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremine Adana'da yakalanan Öztürk, depremin ardından Sakarya'ya taşındı. Erkenden yaptığı tatil rezervasyonunun zamanı gelen Öztürk, depremde yaşadığı kötü hatıraları bir nebze de olsa unutabilmek için tatilini iptal etmeyerek gitmeye karar verdi. 12 Haziran 2023 tarihinde bilet aldığı otobüse binen Öztürk, yolculuğu esnasında dehşeti yaşadı. İçerisinde Uğur Can Öztürk ile birlikte toplam 38 yolcunun bulunduğu N.Ş. idaresindeki 07 NDB 99 plakalı Alanyalılar Turizm'e ait yolcu otobüsü Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında alevlere teslim olarak küle döndü.

Gece saatlerinde çıkan yangın esnasında uyumadığını ve aracın arka kısmından gelen koku sebebiyle durumu şoföre ilettiğini aktaran Öztürk, şoförün ilk uyarısını dikkate almadığı belirtti. Bir süre sonra dumanları da fark eden Öztürk, tekrar şoförün yanına gitti ve bu kez tartışma ile neticelenen durumun ardından otobüs sürücüsü aracı durdurdu. Bu esnada otobüs alevlere teslim oldu. Tahliye edilen yolculardan herhangi bir yaralanan olmadı. Küle dönen otobüste valizi ile birlikte telefonu da yanan Uğur Can Öztürk, firmanın mağduriyetini karşılamadığını öne sürdü.

"Benim ısrarım üzerine aracı sağa çekti"

Depremden sonra kendilerine en çok yardım gelen yerin Sakarya olduğunu ve bu yüzden buraya taşındığını aktaran Uğur Can Öztürk, "Ocak ayının sonlarına doğru erken rezervasyonla Alanya'da bir tatil planladık. Daha sonra 'asrın felaketi' olan Kahramanmaraş depremi yaşandı ülkemizde. Bundan dolayı da Adana'dan çıkmak zorunda kaldık ve Sakarya şehrine yerleşmeye karar verdik. Depremden uzaklaşmak istedik çünkü çok etkilendik. Zaten erken rezervasyon ile tatilimizi ayarlamıştık, bize bir nebze moral olsun diye tatile gitmeye karar verdik. Günü gelince Sakarya otogarından Alanyalılar firmasının otobüse bindik. Her şey rutin ilerliyordu, Burdur mevkiinde arabadan hafif bir dumanla birlikte koku geldi. Bende şoförü uyarmaya gittim, o da bana 'sen git, ben birazdan muavini göndereceğim' cevabını verdi. Ama daha sonrasında hiç kimse gelmedi yanıma. Zaten yaşadığımız depremin korkusunu henüz atlatamamıştım, otobüste herkes uyurken ben uyumuyordum zaten o şekilde fark ettim olayı. Dumanın şiddetlenmesi üzerine ben tekrar şoförün yanına gittim ve bu sefer kendisiyle tartışmaya başladım. 'Arabayı durdur, bir sıkıntı' var dedim. Şoför, benim ısrarım üzerine aracı sağa çekti. Gece saat 03.30 sıralarında, otobüsü sağa çekmesiyle birlikte otobüs bir anda alev aldı ve küle döndü" dedi.

"Mağduruz, firma yetkilileri aramadı"

Olayın kendisini aşırı derecede etkilediğini belirten Öztürk, "Zaten depremde maneviyatımızı kaybetmiştik şimdi de eşyalarımızı kaybettik. Çok mağduruz, bizi firma yetkilileri aramadı. Alanyalılar turizmi arıyorum bana dalga geçer gibi 'Senin 100 bin lira zararın varsa, benim 5 milyonluk arabam gitti' diyorlar. Hiç kimse bizi önemsemiyor ve umursamıyor, eşyalarımız yandı. Tutanaklara da geçti cep telefonum, kulaklığım, bagaj kısmındaki valizim her şeyim yandı. Ayakkabım bile yandı, yangının çıktığı bölgede bulunan tesislerdeki bir arkadaş beni yalın ayak gördü de bana terlik getirdi. Ben otele o terlikle gittim, gittiğim otelin resepsiyonunda ki çalışanlar bile şahittir, simsiyah girdik otele. Canımızı zor kurtardık, tatilimiz zehir oldu. Kimse bizimle ilgilenmedi, çok mağdur edildik" diye konuştu.