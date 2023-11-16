Malatya'da gerçekleştirilen yerel düzey saha tatbikatı ve Hastane Afet Planı tatbikatı, 6 Şubat depremini hatırlattı. Tatbikatta deprem sonrası yaşanan yıkım ve çıkan yangına müdahale edildi. Tatbikatın amacı, bir daha böyle bir afet ve acil durumda hazırlıksız yakalanmamaktır.

Depremle yıkılan Malatya'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

MALATYA - Asrın felaketinden ağır yara alan Malatya'da yaralar sarılmaya devam edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen yerel düzey saha tatbikatı ve Hastane Afet Planı tatbikatı 6 Şubat'ı bir kez daha hafızalara getirdi.

Asrın felaketinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da bir yandan kalıcı konutların ve iş merkezlerinin yapımı hızla sürerken, sağlık personelinin de afetlere karşı eğitimlerine devam ediliyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen Hastane Afet Planı Tatbikatı da izleyenleri tekrar 6 Şubat gününe götürdü. Tatbikat senaryosuna göre Hazar-Sincik fay hattında yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanede yaşanan yıkım ve çıkan yangına müdahale edildi.

UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı akıllara 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketini getirdi. Yaklaşık 9 ay sonra her ne kadar tatbikat da olsa deprem sonrası yaşanılanların anlatılması izleyenlerinde hafızasında o kara günün yeniden canlanmasına neden oldu.

Tatbikatta, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE, 2.Ordu, Kızılay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kızılay'a bağlı ekipler görev aldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Hasan Gökçe, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada Türkiye Afet Müdahale Programı çerçevesinde afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "6 Şubat'ta acı bir tecrübe edindik. O zaman destek ortaklarımızla beraber daha öncesi yaptığımız tatbikat ve eğitimler neticesinde afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gördük. Birçok vatandaşımız enkaz altında kaldı ve yaralandı. Elimizden geleni yaptık ve hiçbir vatandaşımız mağdur olmadı. Bu tatbikatın esas nedeni de bir daha böyle bir afet ve acil durum olduğunda hazırlıksız yakalanmamak" şeklinde konuştu.