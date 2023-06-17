Depremde bacaklarını ve annesini kaybeden genç, tekerlekli sandalye ile üniversite sınavına girdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde iki bacağını ve annesi Betül Günyaşar'ı (40) kaybeden Abdurrahman Aydın (18), üniversite sınavına tekerlekli sandalye ile girdi. Aydın, "Annemin bu günü görmesini çok isterdim. Büyük bir mühendis olmamı çok istiyordu. Annem için başaracağım" dedi.

Abdurrahman Aydın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay'da annesi Betül Günyaşar ile enkaz altında kaldı. 15 saat sonra enkazdan annesi ile birlikte yaralı olarak çıkarılan Aydın'ın 3 gün sonra hastanede bacakları ampute edilirken, annesi ise hayatını kaybetti. Ankara'ya sevk edilen ve Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavisinden sonra taburcu edilerek, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Aydın, hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmek için bugün YKS'ye girdi. Aydın, YKS'nin ilk oturumuna Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde girerek, ter döktü.

15 yaşından itibaren dalış sporu ile uğraşan ve bacaklarını kaybettikten sonra da dalıştan vazgeçmeyen Aydın, elektrik elektronik mühendisliği okumak istediğini söyledi. Hayallerini gerçekleştireceğine inandığını belirten Aydın, "Annem, kendim, ülkem için başaracağım. Hayatta hiçbir şey engel değil. Tedavi sürecimden dolayı burada okula başlayamadım. Evden üniversite sınavına çalışmaya devam ettim. Test çözdüm, ders çalıştım. Hiçbir zaman yılmadım, kopmadım. Çünkü her şeyi başaracağımı biliyordum. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okumak istiyorum. Başaracağımdan eminim. Annemin bu günü görmesini çok isterdim. Büyük bir mühendis olmamı çok istiyordu. Kader bizi buralara sürükledi. Annem için başaracağım" dedi.