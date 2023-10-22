Batman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor. Boşaltılan binalar belediye ve güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Depremde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor

BATMAN - Batman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan, 'asrın felaketi' olarak nitelenen iki büyük depremde Batman'da 19 bina ağır hasar almıştı. Bu binalarda yaşayan insanlar depremden kısa süre sonra evlerini boşalttı. Boşaltılan binalar belediye ve güvenlik güçleri tarafından önlem alınarak kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam ediyor.

Diyarbakır Caddesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremin yaşandığı günden beri yıkılmayı beklenen bir bina daha kontrollü şekilde yıkıldı. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı Atatürk Bulvarı Batman'ın en işlek caddelerinden biri. Yıkım ekipleri tarafından çevreye rahatsızlık verilmemesi adına molozlar itfaiye araçları ve park bahçe sulama araçlarıyla ıslatılarak çalışmalar yürütüldü.