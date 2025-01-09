Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Trabzon'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem riski en az illerden biri olan ve fay hattı bulunmayan Trabzon'un sallanması şaşkınlık yarattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 07.02 sıralarında merkez üssü Trabzon'un Ortahisar ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak bildirildi.
KANDİLLİ DE DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Trabzon'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak belirtildi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
EN AZ RİSKLİ İLLERDEN BİRİ
Fay hattı bulunmayan Trabzon, deprem haritasında 4. seviyede yer alan ve en az riskli görülen illerden biri. Sarsıntı nedeniyle kentte kısa süreli paniğin yanında şaşkınlık da yaşandı. Sosyal medyada depremi yaşayan bazı vatandaşlar "İlk defa sallantıyla uyandım" yorumlarını yaptı.
AYNI BÖLGEDE RİZE DE SALLANMIŞTI
Trabzon'un yanı başında bulunan ve aynı derecede risksiz bölgede yer alan Rize de geçtiğimiz kasım ayında 4,7 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.