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Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı

Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Trabzon'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem riski en az illerden biri olan ve fay hattı bulunmayan Trabzon'un sallanması şaşkınlık yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 07.02 sıralarında merkez üssü Trabzon'un Ortahisar ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak bildirildi.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Trabzon'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak belirtildi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

EN AZ RİSKLİ İLLERDEN BİRİ

Fay hattı bulunmayan Trabzon, deprem haritasında 4. seviyede yer alan ve en az riskli görülen illerden biri. Sarsıntı nedeniyle kentte kısa süreli paniğin yanında şaşkınlık da yaşandı. Sosyal medyada depremi yaşayan bazı vatandaşlar "İlk defa sallantıyla uyandım" yorumlarını yaptı.

Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı

AYNI BÖLGEDE RİZE DE SALLANMIŞTI

Trabzon'un yanı başında bulunan ve aynı derecede risksiz bölgede yer alan Rize de geçtiğimiz kasım ayında 4,7 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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