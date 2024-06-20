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Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık hedefi için yürüttüğü Depozito İade Sistemi'nin 1 Ocak 2025'te devreye girmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Su, soda, kola, meyve suyu ve bira şişeleri 25 kuruş karşılığında toplanacak.

Sıfır Atık projesi kapsamında bulunan Depozito İade Sistemi'yle artık atıklarla ilgili yeni bir kazanım sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje, sıfır atık hedefine ulaşmada en kritik dönemeçlerden biri olacak. Cam, plastik ve metal ambalajlı su, kola, meyve suyu, bira türü içecekler için büfe, bakkal, marketlerde 25 kuruş depozito ödenecek.

VATANDAŞIN BANKADA HESABI OLACAK

Bunun yanı sıra; Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın altyapısı üzerinden e-cüzdan açılarak, vatandaşın geri dönüşüme attığı her bir şişe için 25 kuruş eklenecek. Biriken paralar alışverişlerde kullanılabilecek.

Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor! İşte su, soda, meyve suyu ve kola şişeleri için ödenecek para

1 OCAK'A YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı'nın yönetiminde çalışmaları sürdürülen Depozito Yönetim Sistemi'ne (DYS) 1 Ocak 2025 itibarıyla başlanması hedefleniyor. İlk olarak 1 Ocak 2021 tarihinde geçilmesi öngörülen ancak çeşitli nedenlerle hazırlık süreci sarkan DYS, 100 mililitre ile 3 litre arasında yer alan tek kullanımlık içecek ambalajları için başlayacak.

Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor! İşte su, soda, meyve suyu ve kola şişeleri için ödenecek para

5 BİN NOKTADA SİSTEM KURULACAK

2025 yılı içinde tüm il ve ilçelerde 5 bin noktada geri alım sistemi kurulacak. Depozito iade makineleri öncelikli olarak belediyeler, millet bahçeleri ve üniversitelere yerleştirilecek. Depozito iade makineleri 2025 süresince zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeterya gibi alanlara yaygınlaştırılacak.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (30)

umut mergen:

milleti çöpçü ne zaman yapacaklar diyordum 1 ocaktaymiş yetiştirillerse

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Mehmet Gümüş:

Srnin kalbin her faim çöplük bunu anladık

yanıt81
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Yusuf kahraman:

umut senin çöpçülük dediğin hareket dünyada uygulanan birşey ve maksat doğada geç eriyen maddeleri geri dönüşüme almaktır

yanıt81
yanıt5
Asil Türk:

Almanyada bu sistem var Onlar copçü mü

yanıt24
yanıt1
Erdemli:

sizin gibiler yüzünden dünya bu kadar pis. Unutma temizlik imandandır

yanıt3
yanıt0
Papatya papatya:

Vay bugun okuduğum en güzel haber biraz geç oldu ama olsun yinede iyi .

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sade vatandaş:

çok eskiden cam meşrubat şişeleri depozitoluydu şişeyi içtikten sonra geri götürür kesilen şişe parası geri alınırdı

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Ender YILDIRIM:

güzel olmuşta şişe başı 25 kuruş azcık az değil mi en azından ilk başta teşvik amaçlı biraz daha yüksek olabilirdi. zira bakkallar 4 lira para üstü vermemek için 1 tane sakız veriyorlar.

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Mirhan:

Buna medeniyete ilk adım atmak denir.Avrupa'da depozito sistemi 20 yıl uygulanıyor.Ortadoğu devletleri bu sistemi kaldıramaz.

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sade vatandaş:

Türkiyede otuz sene öncesine kadar bu uygulama her yerde vardı hatta dikkat ediyorum şu an bu depozitolu şişeler kasalarda bazı restoran pastahane gibi yerlere verildiğini görüyorum gençliğimde meşrubat dağıtımı yaptığımdan biliyorum

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