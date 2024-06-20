Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Sıfır Atık projesi kapsamında bulunan Depozito İade Sistemi'yle artık atıklarla ilgili yeni bir kazanım sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje, sıfır atık hedefine ulaşmada en kritik dönemeçlerden biri olacak. Cam, plastik ve metal ambalajlı su, kola, meyve suyu, bira türü içecekler için büfe, bakkal, marketlerde 25 kuruş depozito ödenecek.

VATANDAŞIN BANKADA HESABI OLACAK

Bunun yanı sıra; Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın altyapısı üzerinden e-cüzdan açılarak, vatandaşın geri dönüşüme attığı her bir şişe için 25 kuruş eklenecek. Biriken paralar alışverişlerde kullanılabilecek.

1 OCAK'A YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı'nın yönetiminde çalışmaları sürdürülen Depozito Yönetim Sistemi'ne (DYS) 1 Ocak 2025 itibarıyla başlanması hedefleniyor. İlk olarak 1 Ocak 2021 tarihinde geçilmesi öngörülen ancak çeşitli nedenlerle hazırlık süreci sarkan DYS, 100 mililitre ile 3 litre arasında yer alan tek kullanımlık içecek ambalajları için başlayacak.

5 BİN NOKTADA SİSTEM KURULACAK

2025 yılı içinde tüm il ve ilçelerde 5 bin noktada geri alım sistemi kurulacak. Depozito iade makineleri öncelikli olarak belediyeler, millet bahçeleri ve üniversitelere yerleştirilecek. Depozito iade makineleri 2025 süresince zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeterya gibi alanlara yaygınlaştırılacak.