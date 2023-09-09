Denizli'de trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi öldü. Kazada otomobilin su tahliye kanalına uçtuğu ve araçtaki yolcuların kurtarılması için ekiplerin seferber olduğu belirtildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi öldü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam'dan Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına uçtu. Ters dönerek metal yığınına dönen araçtaki yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti. - DENİZLİ