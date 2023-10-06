Denizli'de kaybolan yaşlı kadın dağlık alanda bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan yaşlı ve hasta kadın, jandarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan yaşlı ve hasta kadın, jandarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesi'nde 2 oğluyla ikamet eden Dudu Kartal (78), dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan yaşlı kadın için yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerce başlatılan aram çalışmasında yaşlı kadın dağlık alanda otururken bulundu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ