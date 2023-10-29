Denizli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü Denizli'de coşkuyla kutlandı. Törende jandarma komandoların gösterisi büyük beğeni topladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Vali Ömer Faruk Coşkun'un makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Valilik önünde düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Vali Coşkun ile Zolan, askeri araçla halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara geçildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Asayiş Komando Birliği silahlı gösteri yaptı. Komandoların gösterisi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Tören askerler, kamu kurum ve kuruluşları ile okulların geçişlerinin ardından sona erdi.(DHA)