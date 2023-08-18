Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sağlıklı Evlilik Okulu'nu tamamladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projelerinden 'Ailemi Seviyorum'da hayata geçirdiği 'Sağlıklı Evlilik Okulu' 44. dönemi tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan çiftlere sertifikalarını veren Başkan Osman Zolan, 'Aile toplumumuzun en değerli varlığıdır. Aile güçlü olursa toplumda sağlıklı olur' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projelerinden 'Ailemi Seviyorum'da hayata geçirdiği "Sağlıklı Evlilik Okulu" 44. dönemi tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan çiftlere sertifikalarını veren Başkan Osman Zolan, "Aile toplumumuzun en değerli varlığıdır. Aile güçlü olursa toplumda sağlıklı olur" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında hayata geçirilen ve bu güne kadar çok sayıda kursiyere hizmet veren Sağlıklı Evlilik Okulu'nda 44. dönem eğitimleri sona erdi. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde 44. Dönem Sağlıklı Evlilik Okulu Sertifika Töreni düzenlendi. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve 44. dönem eğitim alan kursiyerler katıldı.

Başkan Osman Zolan, Kent Konseyi'nde düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, Evlilik Okulu'na gelerek eğitim alan çiftleri kutladı. Ailenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Sizleri tebrik ederim. Allah'ım hayırlı mübarek eylesin. Evlilik çok kutsaldır. Toplumun en değerli varlığı ailedir. Aile güçlü olursa toplumda aynı vücut gibi sağlıklı olur. Hassasiyet gösterip bu eğitime katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan başta hocamıza ve emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi

"Güçlü Evlilikler sağlıklı toplumu oluşturur"

Evlilik Okulu ile mutlu bir ailenin temelinin atılması için gerekli eğitimler verildiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Evliliğiniz hayırlı, mübarek, yolunuz açık olsun. İnşallah güzellikler artarak çoğalsın. El ele, kol kola inşallah bir ömür boyu yürüyüşünüz daim olsun." Konuşmanın ardından Başkan Zolan, Evlilik Okulu'nun 44. dönemini tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını verdi. - DENİZLİ