Denizde uyuyakalan vatandaşı kurtaran işletmeci anlattı

Deniz yatağında uyuyakalıp sürüklenen vatandaşı kurtarmıştı, o anları böyle anlattı

EDİRNE Edirne'nin turistik beldelerinden Saros Körfezi'nde, Keşan ilçesinin Yayla köyü sahilinde denizde uyuyakaldığı için rüzgarın etkisiyle denizde kilometrelerce sürüklenen bir kişiyi kurtaran yerel turizm işletmecisi Mustafa Altunhan yaşananları anlattı.

Mustafa Altunhan ve ekibi, uykuda kalıp denizde açığa sürüklenen bir kişiyi, yardım çağrısı üzerine iki tekne ile denizde 7 kilometrelik bir mesafede bulup kurtardı. Altunhan, yaşanan bu tehlikeli olayın ardından rüzgarın denizde zaman zaman büyük bir tehlike oluşturabileceğini belirtti. Deniz yatağında uyuyakalan kişinin rüzgarın etkisiyle 7 kilometre kadar açığa sürüklendiğini aktaran Altunhan, bu tür olaylara karşı denize girecek kişilerin son derece dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Altunhan, "Can kurtaran yerinde oturuyordum. Arkadaşlar telefon etti ve bir bayanın geldiğini eşinin deniz yatağı ile sürüklenerek gittiğini, bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Ben de bir arkadaşımı arayarak onu kurtarmasını söyledim. Bu esnada arkadaşımın teknesi çakıllara takıldı. Sonra ben kendi teknemle çıkarken ipler motorun pervanelerine takıldı. 3- 5 dakikalık uğraş sonrası kurtararak hareket edebildim. Diğer arkadaşım da tekmesini kurtardı ve hareket ettik" dedi.

Karayelin çok tehlikeli bir durum olduğunu ve böyle zamanlarda deniz yatağı ve deniz bisikleti kullanmanın önü alınmayacak sonuçlar meydana geçirebileceği belirten Altunhan, "İleride belli belirsiz bir şekilde deniz üzerinde bir şeylerin hareket ettiğini gördük. Deniz renginde olan yatağı çok fark edemiyordum. Arkadaşımızın şansı vardı ki, hemen fark ettik ve yanına giderek kendisine ip atarak tekneye aldık. Tekneye aldığımız da çok korkmuştu. Yatak üzerinde uyuya kaldığı için sağına soluna bakıyordu. Tekneye alıp iskeleye getirdik. Eşi ve çocuğu telaşlı bir şekilde babalarına kavuştular. Demek istediğim şu ki herkes çok dikkat etsin. Çocuklarını bilgilendirsinler, büyükleri de bilgilendirsinler. Büyüklerin de çok bilgiye ihtiyacı var. Karayel, karadan denize vuran rüzgardır. Karadan denize vuran rüzgar çok tehlikelidir. Bir araçla denize açma sorunu dönmenin imkansızda olabilir. Size öyle bir denizin içine çeker ki, ilk önce böyle kıyıda hiç dalga yoktur. Hava ileri doğru zamanı aşağı gittiğimiz zaman öyle bir dev dalgalarla karşılaşırsınız. Zaten artık ne ya tanıdığımda durabilirsiniz. Karadan denize rüzgar estiği zaman lütfen çok dikkatli olun. Bu sebepten dolayı bir sürü insanımız canından oluyor" ifadelerini kullandı