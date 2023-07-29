Deniz Feneri Derneği, Darülaceze sakinleri ile gençleri bir araya getirdi

Deniz Feneri Derneği, Dünya Dostluk Günü çerçevesinde Darülaceze sakinleri ile gençleri bir araya getirdi. Zeytinburnu'ndaki dernek genel merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, deprem bölgesinde görev yapan Genç İyilik Kulübü üyeleri ile Deniz Feneri gönüllüleri, Darülaceze sakinlerini müzik eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Dernek Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, birkaç yıl önce bir araya geldikleri Darülaceze sakinleriyle Dünya Dostluk Günü kapsamında tekrar buluştuklarını söyledi. Darülaceze sakinlerini derneğin bahçesinde misafir etmekten onur ve gurur duyduklarını belirten Yıldız, kendilerine bu imkanı veren kurum yetkililerine teşekkür etti. Yıldız, 'Yaşlılarımız bizim için birer tecrübe, zenginlik, saygı, sevgi, hürmet... Onlar bizim baş tacımız. Onlardan alacağımız öğüt ve tavsiyelere çok ihtiyacımız var. Bugün gençlerimizle onları buluşturduk. Onlar bizleri yetiştirdiler, bugünlere getirdiler. Onlara her zaman vefa borcumuz var.' diye konuştu. Darülaceze sakinlerinden Füsun Kaslak da üç gündür bu program için hazırlandığını belirterek, burada sevgi seliyle karşılandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Kaslak, etkinlik dolayısıyla Darülaceze'ye ve Deniz Feneri Derneğine teşekkür etti. Yemeğin ardından gençler, Darülaceze sakinlerine kendi paketledikleri hediyeleri takdim etti. Darülaceze sakinleri etkinlikte dans edip şarkı söyleyerek eğlendi.

Deniz Feneri Derneği, Dünya Dostluk Günü çerçevesinde Darülaceze sakinleri ile gençleri bir araya getirdi.

Zeytinburnu'ndaki dernek genel merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, deprem bölgesinde görev yapan Genç İyilik Kulübü üyeleri ile Deniz Feneri gönüllüleri, Darülaceze sakinlerini müzik eşliğinde çiçeklerle karşıladı.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, birkaç yıl önce bir araya geldikleri Darülaceze sakinleriyle Dünya Dostluk Günü kapsamında tekrar buluştuklarını söyledi.

Darülaceze sakinlerini derneğin bahçesinde misafir etmekten onur ve gurur duyduklarını belirten Yıldız, kendilerine bu imkanı veren kurum yetkililerine teşekkür etti.

Yıldız, "Yaşlılarımız bizim için birer tecrübe, zenginlik, saygı, sevgi, hürmet... Onlar bizim baş tacımız. Onlardan alacağımız öğüt ve tavsiyelere çok ihtiyacımız var. Bugün gençlerimizle onları buluşturduk. Onlar bizleri yetiştirdiler, bugünlere getirdiler. Onlara her zaman vefa borcumuz var." diye konuştu.

Darülaceze sakinlerinden Füsun Kaslak da üç gündür bu program için hazırlandığını belirterek, burada sevgi seliyle karşılandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaslak, etkinlik dolayısıyla Darülaceze'ye ve Deniz Feneri Derneğine teşekkür etti.

Yemeğin ardından gençler, Darülaceze sakinlerine kendi paketledikleri hediyeleri takdim etti.

Darülaceze sakinleri etkinlikte dans edip şarkı söyleyerek eğlendi.