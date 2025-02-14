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Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek

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Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya için hazırlıklar devam ederken, dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir stüdyoya girdi. Dizideki şarkıları kendisi seslendirecek olan Özdemir, usta müzisyen Metin Özülkü'den ders almaya başladı.

Kanal D'nin yakında ekrana gelecek olan Eşref Rüya dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizi için Özdemir stüdyoya girdi. Dizideki şarkıları kendisi seslendirecek olan Özdemir, usta müzisyen Metin Özülkü'den ders almaya başladı.

DİZİDEKİ ŞARKILAR ÖZDEMİR'DEN

Uluç Bayraktar'ın yönettiği dizide Özdemir, müzik grubu olan Nisan adlı şarkıcıya hayat verecek. Ünlü oyuncu dizideki şarkıları kendisi seslendirecek. Özdemir müzik adamı Metin Özülkü'den ders almaya başladı. Özülkü'yle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şunları yazdı:

"Bu hayattaki en güzel şey sevdiğin insanlarla yol yürümek. İyi ki varsın, çok şanslıyım"

Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya, sarsıcı aşk hikayesi ile suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanıyor.

Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - Yaşam
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