Davraz Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, sömestir tatili boyunca yaptığı 100 bin ziyaretçi ile yoğun günler geçiriyor. Kar kalınlığının zirvede 80 santime ulaştığı merkezde, kayak ve kızak tesisleri misafirlere hizmet veriyor.

ISPARTA'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor. 14 Ocak'ta kayak ve kızak tesislerinin kullanıma açılmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği kayak merkezi, 2 haftada yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı.

Davraz Kayak Merkezi'nde yaklaşık 2 hafta önce başlayan kar yağışının ardından pistler ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Kar kalınlığı zirvede 80 santime ulaşan merkezde, sömestir tatiliyle yoğunluk oluştu. Davraz Kayak Merkezi Sorumlusu Ozan Yılmaz, "Bu sezon hedefimiz 350 bin misafir barajını aşmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Otellerimiz, kafeteryalarımız, pistlerimiz ve mekanik tesislerimiz eksiksiz çalışıyor" dedi.

GONDOL, TELESİYEJ HİZMETTE

Davraz Kayak Merkezi'nde 7 mekanik tesisin bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Gondol tesisimiz sivil ve kayak yapan vatandaşlarımız için hizmet etmektedir. Kapalı olması, rüzgardan, kardan korunma maksadıyla çok daha konforlu. T-Bar bölgesine ulaşabiliyor. Kar manzarasını, güzel görselleri izleyerek tadını çıkarabiliyorlar. Aynı zamanda kayakçılarımıza hizmet eden telesiyej tesislerimiz de aktif" diye konuştu.

80 SANTİM KAR

Günübirlik ziyaretçiler için kızak alanlarının bulunduğunu belirten Yılmaz, yürüyen bant tesisinin de hizmet verdiğini söyledi. Yılmaz, otel ve kafeteryaların bulunduğu bölgede kar kalınlığının 20 santim, pistlerde ise yer yer 80 santim olduğunu belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN ZİYARETÇİ AKINI

Özellikle Antalya'dan kayak merkezine çok talep olduğunu belirten Yılmaz, 2 haftada Alanya, Mersin, İzmir, Muğla, Afyonkarahisar, Konya, Kütahya'dan yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladıklarını aktardı. Merkeze sömestir tatilinin ilk pazar gününde 3 bin 100 araç giriş yaptığını kaydeden Yılmaz, "Davraz Kayak Merkezi'ne herkesi bekliyoruz. Bu karın, manzaranın, doğanın keyfini çıkarmasını bekliyoruz" diye konuştu.

