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Darende'de Nesli Koruma Altında Olan Su Samuru Görüntülendi

Darende'de Nesli Koruma Altında Olan Su Samuru Görüntülendi
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde çekilen fotokapan görüntülerinde, nesli koruma altında olan su samuru gece saatlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde dünya genelinde nesli koruma altında olan su samuru görüntülendi.

Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi'ndeki Şuhul Deresi'nde su samuru görüntülendi. Günpınar Vadisi Koruma Derneği tarafından kurulan fotokapan objektiflerine takılan su samuru gece saatlerinde kıyıya yaklaşıp yiyecek aradı. Kısa bir süre kıyı kenarında yiyecek arayan su samuru tekrar Şuhul Deresi'ne dalarak gözden kayboldu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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