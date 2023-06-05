Dalgıçlar Haliç'te çöp topladı, öğrenciler fidan dikti

Dünya Çevre Günü kapsamında dalgıçlar Haliç'in derinliklerinde çöp topladı. Ardından Millet Bahçesi'nde toplanan 600 öğrenci Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile fidan dikti.

Fatih Belediyesi, 5 Haziran Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Önce saat 11.00'de dalgıçlar, Haliç'te çöp topladı. Ardından 12.00'de Millet Bahçesinde buluşan 600 öğrenci, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın da kendilerine eşlik etmesiyle fidan dikti. Millet Bahçesi'nde çocuklara geri dönüşüm ve doğayı koruma bilincini kazandırmak amacıyla Atık Getirme Merkezi kapsamında; Ahşap, Tekstil, Cam, Kağıt Atıklardan Takı Tasarım ve Sıfır Atık Geri Dönüşüm Atölyeleri düzenlendi.

Başkan M. Ergün Turan, '5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak için deniz temizliğiyle alakalı Fatih'teki ilköğretim seviyesindeki çocuklarımızla buradayız. Çocuklarımızın hepsi Fatih çevresindeki Haliç kıyısında oturan yavrularımız İHH ve Fatih arama kurtarma ekibi burada bir deniz temizliği yaptık. Amacımız tabii ki bu farkındalığın oluşması. Burada 10-15 dakikalık bir dalışta bile denizi kirleten birçok materyal çıkarttık. Amacımız farkındalığın bu yaşlardan başlayarak topluma mal olmasıdır' açıklamasını yaptı.

'ÇOK YARARLI BİR ETKİNLİKTİ'

Etkinliklere katılan 10 yaşındaki Salih Burak, 'Burada resimler yapıyoruz. Pantolon yırtıklarından resimler yapıyoruz. Yiyecekler var, arada onları yiyoruz. Burası güzel bir etkinlik olmuş. Geri dönüşüme önem vermemiz gerekir. Doğayı korumamız gerekir, zarar vermemiz gerekir' dedi.

Zeynep Kan ise şunları söyledi:

'Okulumdan gönüllü seçilerek buraya geldim. Palyaçolar geldi. Birçok atölyeler vardı. Pantolon atölyesi, cam atölyesi, ağaçtan resim yapma atölyesi' ve hepsinde de eğlendik. Bence çok güzeldi. Belediye Başkanına çok teşekkür ederiz. Geri dönüşüm, çevreyi korumak için çok önemli. Eğer geri dönüşüm yapamıyorsak bir sürü çevremizde geri dönüşüm kutuları var. Geri dönüşüm kutularını ya da kendi geri dönüşüm kutularımızı yapabiliriz. Bence çok eğlenceli ve çok güzeldi. Çok yararlı bir etkinlikti. Bütün çocukların hoşuna gitmiştir bence.?