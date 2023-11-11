Daday'da yol yapım çalışması sırasında minibüs işçiye çarptı

Yol yapım çalışmasında minibüsün çarptığı işçi ağır yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde yol yapım çalışması sırasında minibüsün çarptığı işçi ağır yaralandı.

Kaza, Daday- Kastamonu il merkezi arasında yer alan İnceğez köyü mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, hafriyat dökmek isteyen kamyon sürücüsünü yönlendirmek isteyen Hasan Daman isimli işçiye, sürücüsü öğrenilemeyen 14 M 5125 plakalı minibüs çarptı. Yaklaşık 6 metre sürüklenen Hasan Daban yaralandı. Daban, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Daban'ın vücudunda kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.