Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yozgat'ta toprağa verildi

Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Karataş'ın yakınları, Yozgat Belediye Başkanı ve İl Emniyet Müdürü katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurladı

YOZGAT - Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Karayolu ile Çorum'dan cenazesi Yozgat'ta polis memuru Ali Hakan Karataş için Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene Karataş'ın yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karataş, Top Mezarlığına defnedildi.