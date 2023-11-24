Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yozgat'ta defnedildi

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Karataş'ın yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı. Karataş, Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Top Mezarlığına defnedildi.

Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Karayolu ile Çorum'dan cenazesi Yozgat'ta polis memuru Ali Hakan Karataş için Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene Karataş'ın yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karataş, Top Mezarlığına defnedildi. - YOZGAT