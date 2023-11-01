Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü törenlerle kutlandı. Törende çelenk sunulması, halk oyunları gösterisi, marş ve şarkılar seslendirildi. Komando gösterisi ise büyük ilgi gördü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü törenlerle kutlandı

Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlamalar Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene Çorlu Kaymakamı Mura tEren, 5'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Belediye önünde devam eden kutlamalarda, Çorlu Sakatlar Derneği üyeleri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu. Daha sonra ise 5'nci Kolordu Komutanlığı bandosu

sevilen marşlar ve şarkıları seslendirdi. Bando ayakta alkışlanırken, İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu tarafından Omurtak Caddesi üzerinde gösteri yapıldı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar komandoları uzun süre alkışladı. Komando yeminin edilmesinin ardından kaymakam Murat Eren, gösteri yapan komandolara teşekkür ette. Tören, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bandosunun gösterisi ile sona erdi.(DHA)