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Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

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Samsun'un Canik ilçesinde bir okulun öğrencileri, bahçelerine çocuk oyun alanı yapılmasını talep etti. Ancak Canik Belediyesi, bu isteğe karşılık olarak okula yalnızca iki adet bank gönderdi. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı "Bu gerçek mi?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir okulun öğrencileri, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan bahçelerine çocuk oyun alanı yapılmasını talep etti. Ancak Canik Belediyesi çocukların isteğine karşılık olarak okula sadece iki adet bank gönderdi.

"BU GERÇEK Mİ?"

Bu durum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, "Bu gerçek mi?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirirken, belediyeye yönelik eleştiriler de art arda geldi.

Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

"O BANKLAR SAYESİNDE ÇOK EĞLENİR ÇOCUKLAR"

Videonun altına "İki tane bankı karşılıklı çekip ayakları uzatarak çekirdek kola yaparlar artık", "Zahmet olmuş", "Başkanım o banklar sayesinde çok eğlenir çocuklar", "Bu içeriğin masrafı, 2 banktan daha pahalıdır", "Oynamak isteyen çocuklara 'oturun şu banklarda' demiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBlackened:

Bunu çekip yayınlarken hiç utanmadilar mi acaba? "Ben onların amcasiyim" diye video çektirip tezgahtan kendini çoluk çocuğa alkislatmak nasıl bir dusmusluktur?

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

dalga mı geçiyorsun başkan çocuklar uyanık olmalı.hemen orada yuhalayan bakın 1 saat sonra neler oluyor başkan nasıl ayağınıza geliyor w bank verdi diye niye alkışlar oldunuz bizim milletimiz gerçekten saf ya

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Haber YorumlarıSelman:

mizansendir canım ciddi olamaz.

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Haber YorumlarıAhmet Aksoy:

Ben şaka sandım yaa cidden gerçek mi ?

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

2 bank için, bereket versin

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