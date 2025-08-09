Çocuk İçin Anlamlı Doğum Günü Hediyesi: Sokak Hayvanları

BURSA'da yaşayan Aybars Ersin (30)-Aybüke Bolat (26) çifti 6 yaşındaki oğulları Dorukhan Bolat'a farklı bir doğum günü hediyesi sundu. Bolat çifti, oğullarına 6'ncı yaş hediyesi olarak, 'takipcimkadarsokakhayvanıbesliyorum' isimli sosyal medya hesabı açtı. Dorukhan, her gün takipçisi kadar sokak hayvanı besliyor.

Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde yaşayan Aybars Ersin-Aybüke Bolat çifti oğulları Dorukhan Bolat'a, 6 Ağustos'taki 6'ncı yaş günü için farklı bir hediye vermek istedi. Bolat çifti, oğullarına 6'ncı yaş hediyesi olarak, 'takipcimkadarsokakhayvanıbesliyorum' isimli sosyal medya hesabı açtı. Açılan hesap sosyal medyada ilgi görürken, Dorukhan Bolat, her sabah anne ve babasıyla evden çıkıp, market veya pet shoplardan aldığı mamalarla, ilçesindeki takipçi sayısı kadar kedi ve köpeği besliyor. Vatandaşlar da hayvanları beslerken gördükleri Dorukhan'a yardımcı oluyor.

'İLERİDEKİ HEDEFİMİZ ŞEHİR ŞEHİR GEZMEK'

Oğullarının hayvan sevgisini pekiştirmek ve sorumluluk bilincini geliştirmek için, eşiyle anlamlı bir doğum günü hediyesi vermek istediklerini söyleyen Aybars Ersin Bolat, "Oğlumuza farkı bir doğum günü hediyesi oldu. Kedileri beslemeyi çok seviyor. Doğum günüydü. Ona normal bir hediye almak yerine sosyal bir proje sundum. Gerçekten de hoşuna gitti. Kedilerle anlaşabiliyor. Projemize farklı şehirlerden de destek var. Bizim amacımız, sokak hayvanlarını beslemek. İlerideki hedefimiz şehir şehir gezmek" dedi.

'HER GÜN BESLEYECEĞİM'

Her gün park ve sokaklardaki hayvanları besleyen Dorukhan Bolat da projeyi beğendiğini belirterek, "Hayvanları çok seviyorum. Her gün takipçim kadar hayvan besleyeceğim. Kısa zamanda takipçi sayımın ve beslediğim sokak hayvanlarının sayısının artmasını istiyorum" diye konuştu.