Cinsel gücü artırıp, süper afrodizyak etkisi yaratıyor! İşte safranın müthiş faydaları
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Türkiye'de üretilirken yerli saf safranın kilosu 30 bin TL'den, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL'den başlıyor. Her ne kadar fiyatı pahalı olsa da safrandan vazgeçmeyen ciddi bir kesim var. Durum böyle olunca bu kadar pahalı olan safranın faydaları da merak ediliyor. İşte başta cinsel gücü ve isteği artırdığı bilinen safranın birbirinden ilginç faydaları.
Zengin mutfağı nedeniyle her yıl milyonlarca turist ağırlayan Türkiye'de birçok baharat çeşidi var. Bunlardan bazıları fiyatları nedeniyle cep yakıyor. İşte bu ürünlerden biri de safran. Gerçek İran safranının kilosu 50 bin TL'ye kadar çıkarken, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
ÇOK MERAK EDİLİYOR
Kilosunun bu denli pahalı olması nedeniyle safranın faydaları da çok merak ediliyor. Cinsel güce olumlu katkısından, süper afrodizyak etkisi yaratmasına kadar birçok faydası bulunan safran, aynı zamanda sindirim bozukluklarına karşı da iyi geliyor.
SAFRANIN FAYDALARI
İşte kilo fiyatı dudak uçuklatan safranın faydaları:
- Safran antioksidan bakımından oldukça zengindir. Strese karşı hücreleri korur.
- Yaşa bağlı olarak zihinsel bozukluklara iyi gelir.
- İltihapların tedavisinde de kullanılır.
- Hafıza kaybına iyi gelir. Ayrıca hafızayı güçlendirmesiyle de bilinir.
- Hem erkeklerde, hem de kadınlarda cinselliğe iyi gelir.
- Astım gibi solunum yolu hastalıklarının tedavi sürecine destek olur.
- Antikanserojen özelliği mevcuttur. Kanserli tümörlerin yayılmasını engeller ve küçülmesine yardımcı olur.
- Safranın kokusunun rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır.
- Sindirim bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemine destek olur.
- Peptik ülserin tedavisinde kullanılır.
- İştah açıcıdır. Bu yüzden kilo almak isteyen kişilerin beslenme programına eklenebilir.
- Diş etini güçlendirir. Diş eti ağrılarını azaltır.
- Cilt lekelerini azaltır. Cildin parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.
- Cildin yaşlanmasını önler. Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur.