Cinsel gücü artırıp, süper afrodizyak etkisi yaratıyor! İşte safranın müthiş faydaları

Zengin mutfağı nedeniyle her yıl milyonlarca turist ağırlayan Türkiye'de birçok baharat çeşidi var. Bunlardan bazıları fiyatları nedeniyle cep yakıyor. İşte bu ürünlerden biri de safran. Gerçek İran safranının kilosu 50 bin TL'ye kadar çıkarken, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

ÇOK MERAK EDİLİYOR

Kilosunun bu denli pahalı olması nedeniyle safranın faydaları da çok merak ediliyor. Cinsel güce olumlu katkısından, süper afrodizyak etkisi yaratmasına kadar birçok faydası bulunan safran, aynı zamanda sindirim bozukluklarına karşı da iyi geliyor.

SAFRANIN FAYDALARI

İşte kilo fiyatı dudak uçuklatan safranın faydaları: