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Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu

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Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte Çıldır Gölü buz tuttu.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü. Yoğun sisin de etkili olduğu kentte, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu

KARS'TA HER TARAF BEMBEYAZ

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu

ÇILDIR GÖLÜ BUZ TUTTU

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte dereler ve göller buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle Çıldır Gölü kıyısında buz sarkıtları oluştu.

Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu

Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu

Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

Deniz derken admin ne içtin

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