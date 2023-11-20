Çıldır'da Kar Yağışı Hazırlıkları Yapıldı

Çıldır'da önümüzdeki süreçte beklenen kar yağışının etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırlık toplantısı yapıldı. Karla mücadele çalışmaları ve eğitim-öğretim sürecinin aksamaması için tedbirler alındı.

Çıldır'da meteorolojik verilere göre önümüzdeki süreçte beklenen kar yağışının olağan hayata etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırlık toplantısı yapıldı.

Çıldır Kaymakamlık makamında yapılan toplantıda, Karayolları Şefliği, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Belediyesi ile kamu araçlarının durumu, hava şartlarının eğitim-öğretime etkisi ve çeşitli durumlar değerlendirildi.

İlçe Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü, Belediyesi ve Karayolları Şefliğinin elinde bulunan çeşitli özelliklerde 11 iş makinesi ile karla mücadele çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu hususta kurumlar arası koordinasyonun sağlanması adına her türlü tedbir alındı.

Kaymakam İpek: "Araçların kullanım amacına bakılmaksızın, her türlü vasıtanın kışlık lastiklerinin takılması, vatandaşlarımızdan önemle ricamızdır. Kış sezonunda gerçekleşen kazaların büyük bir kısmı Kış sezonuna araçların hazırlanmasında yeterli özenin göstermemesinden kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızın 1 Aralık tarihini beklemeden kışlık lastiklerini takmasını tavsiye ve istirham ediyoruz" diye belirtti.

İlçemizde devam eden eğitim-öğretiminin aksamaması adına 28 Taşımalı eğitim güzergahı ve tüm okul yollarında kar küreme çalışmaları koordineli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Öğrenci ve öğretmenlerimizin okula ulaşımı konusunda yapılacak çalışmalar koordine edildi.

Olumsuz hava şartlarında hastaneye ulaşma konusunda sıkıntı yaşanmaması adına gebeliğin son döneminde olan vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğince bilgilendirilecek, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına Kaymakamlığımız tüm kamu kurumlarıyla gerekli koordinasyonu gerçekleştirecek.

Toplantı akabinde Kaymakam İpek, " Meteorolojik verilerin bize sunduğu raporlarda ve havanın mevcut durumunu somut olarak değerlendirdiğimizde kış sezonunun kapıda olduğu aşikardır. Bu sebeple tüm kurumlarımız arasında gerekli koordinasyonu sağlamak adına toplantımızı gerçekleştirdik. Olumsuz hava şartlarıyla mücadele ederken, üstün bir gayret gösteren Emniyet, Jandarma, Hastane, Özel İdare ve Karayolları ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan bu süre zarfında karşılaşacakları olumsuzlukları tarafımıza bildirmesini ve kamu kurumları tarafından yapılan tüm uyarıları dikkate almalarını önemle istirham ediyorum. Kış sezonu bereketiyle gelmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Burak Arıkan, Yazı İşleri Müdürü Mete Coşkun, İlçe Jandarma komutanlığı adına Ast. Fatih Karataş, İlçe Emniyet Amirliği adına Polis Memuru Bekir Birtek, Karayolları İlçe Şefi Tamer Fırıncı ve İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Olcay Aygün katıldı. - ARDAHAN