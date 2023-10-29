Çiftçinin Türk Bayrağı ve Atatürk Fotoğraflarıyla Süslediği Traktör İlgi Odağı Oldu

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan çiftçinin, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla süslediği traktörü ilgi odağı oldu.

Yenişehir ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerçekleştirilen geçit törenindeki traktör, katılımcıların dikkatini çekti. Kırmızı renkli traktörü ile römorkunu, Türk bayrağı, Atatürk ve Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünün yer aldığı posterlerle süsleyen çiftçi Necdet Şahin, hem protokol üyelerinden hem de tören alanındaki kişilerden alkış aldı. Traktörüyle geçişinin ardından protokol üyelerine kolonya ikram eden Şahin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılıyorum. Coşkuluyuz. Ben çiftçilik yapıyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi. (DHA)