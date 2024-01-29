Üye Girişi
Haberler

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi. Tugay, "Gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız." dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yaptığı ilk açıklamada, "Gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY OLDU

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında İzmir gündemiyle bir araya geldi. MYK'nın ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına karar verildi.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğizCemil Tugay

"İZMİR'İ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine aday gösterilen Tugay'dan ilk açıklama geldi. Tugay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli İzmirliler, Gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir'de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız. Gururluyuz, heyecanlıyız ve hazırız. Şimdi hep birlikte, İzmir için daha ileriye!"

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

Cemil Tugay Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti seçim beyannamesi 31 Mart 2024 PDF indir, OKU linki yayınlandı mı? Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title