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Ceylanpınar'da Anaokulu Öğrencisi Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, boğazına madeni para kaçan 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Irmak Karataş, okul müdürü tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile hayata döndürüldü. Öğrencinin sağlık durumu iyi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boğazına madeni para kaçan anaokulu öğrencisi Irmak Karataş'ı (5), okul müdürü Musa Kaya Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Muratlı Anaokulu'nda Irmak Karataş, çantasında getirdiği madeni parayı ağzına götürdü. Paranın boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni, yardım çağırdı. Okul müdürü Musa Kaya, Irmak'a Heimlich manevrası uygulayıp, parayı çıkardı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Irmak Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, okulun koridorundaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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