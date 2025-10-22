Çeşme'de Nesli Tükenmekte Olan Akdeniz Foku Görüntülendi

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında bir Akdeniz foku, ahtapot avlarken görüntülendi. Nadiren karaya yakın bölgelerde görülen fok, deniz yüzeyinde avını yediği o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çeşme açıklarında, nesli tükenmekte olan bir tür olan Akdeniz foku avlanırken görüntülendi. Akdeniz fokunun avladığı ahtapotla suda verdiği mücadele çevredekiler tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medya paylaşılan görüntülerde fokun, yakaladığı avını bir süre dişlerinin arasında sağa sola savurduktan sonra yuttuğu görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler ilgi gördü. Uzmanlar, Akdeniz foklarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğuna dikkat çekip, vatandaşlardan bu türle karşılaştıklarında sessiz kalmalarını ve yaklaşmamalarını istedi.