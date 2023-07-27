Caretta carettalar yuvalarından çıkıp denizle buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sezonun ilk yavru caretta carettaları yuvalarından çıkıp denizle buluştu. Bölgede bine yakın yuvanın olduğu belirtildi. Konaklı Mahallesi Pasha Otel sahilinde tespit edilen ve koruma altına alınan caretta caretta yuvalarından ilk yavru caretta carettalar çıkmaya başladı. Yuvalardan çıkan caretta carettalar vatandaşların da yardımı ile denizle buluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.