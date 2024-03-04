Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Balıkesir ve Çanakkale'deki bazı vatandaşlar evlerinden sokaklara indi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Çanakkale ve Balıkesir'deki bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTILAR
Sokağa çıkan vatandaşlar tekrar evlere girmek konusunda endişe yaşadı. Bazı vatandaşlar soğuk hava nedeniyle ateş yakarak depremden sonraki saatleri dışarıda geçirdi.
ÇANAKKALE'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.