Çanakkale'de Orman Yangını Nedeniyle 3 Köy ve 3 Mahalle Boşaltıldı

Çanakkale Valiliği, devam eden orman yangını sebebiyle 3 köy ve 3 mahallenin daha boşaltılması kararı verildiğini açıkladı. Vatandaşlar Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecek.

Çanakkale Valiliği, devam eden orman yangını sebebiyle 3 köy ve 3 mahallenin daha boşaltılması kararı verildiğini açıkladı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aşağıokçular Köyü Salavat ve Andıktaşı Mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere Köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir" denildi.

Çanakkale'de devam eden yangın nedeniyle 3 köy ve 3 mahallenin daha tedbir amaçlı boşaltılması kararı alındı. Çanakkale Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Aşağıokçular Köyü Salavat ve Andıktaşı Mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere Köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."