Çanakkale'de Mahsur Kalan 6 Keçi Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ve Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde hayvanlarını otlatmak için dağlık alana giden Hüseyin Somak'a ait 6 keçi, ulaşılması zor bir noktaya inerek mahsur kaldı. Sürüdeki 6 keçisini kurtarmaya çalışan Somak durumu AFAD ve Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Dağlık alanda yapılan çalışmalar neticesinde mahsur kalan 6 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ÇANAKKALE