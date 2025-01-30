1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi

Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası modacı Cafer Andıç, Çırağan Sarayı'nda ekim ayının ilk haftasında meme kanseri farkındalığı için dev bir defileye imza atacak. Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın da yer alacağı organizasyonda 20'si top model olmak üzere toplam 75 model podyuma çıkacak.

Uluslararası modacı Cafer Andıç, Ekim ayının ilk haftasında Çırağan Sarayı'nda düzenleyeceği dev defileyle modayı sosyal sorumlulukla birleştiriyor. Meme kanseri farkındalığı kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, toplam 75 model podyuma çıkacak. Defilede açıklanan ilk ünlü isimler arasında Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl yer alıyor.

Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Organizasyonun Türkiye ve Avrupa'da meme kanseri farkındalığına yönelik bu ölçekte düzenlenen ilk etkinlik olacağını vurgulayan Cafer Andıç, "Dünya çapında bir proje olduğu için bir yıldır bu defile üzerinde çalışıyorum," dedi. Podyumda yer alacak 20 top model ile toplam 75 modelin sergileyeceği tasarımlar büyük bir merakla bekleniyor.

Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Cafer Andıç, etkinliğin yalnızca bir moda organizasyonu değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal mesaj taşıdığının altını çizerek, "Türkiye'mize yakışacak ve dünya çapında duyurulacak bir defile olmasını istiyorum," sözleriyle hedefini dile getirdi. Defilenin modaseverler kadar farkındalık yaratmak isteyen pek çok kişi için de dikkat çekeceği belirtiliyor.

Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam
img

Yangında ölen Lalin'in babasına attığı son mesaj yürekleri yaktı
img

Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler
img

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.