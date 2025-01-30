Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Uluslararası modacı Cafer Andıç, Ekim ayının ilk haftasında Çırağan Sarayı'nda düzenleyeceği dev defileyle modayı sosyal sorumlulukla birleştiriyor. Meme kanseri farkındalığı kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, toplam 75 model podyuma çıkacak. Defilede açıklanan ilk ünlü isimler arasında Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl yer alıyor.

Organizasyonun Türkiye ve Avrupa'da meme kanseri farkındalığına yönelik bu ölçekte düzenlenen ilk etkinlik olacağını vurgulayan Cafer Andıç, "Dünya çapında bir proje olduğu için bir yıldır bu defile üzerinde çalışıyorum," dedi. Podyumda yer alacak 20 top model ile toplam 75 modelin sergileyeceği tasarımlar büyük bir merakla bekleniyor.

Cafer Andıç, etkinliğin yalnızca bir moda organizasyonu değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal mesaj taşıdığının altını çizerek, "Türkiye'mize yakışacak ve dünya çapında duyurulacak bir defile olmasını istiyorum," sözleriyle hedefini dile getirdi. Defilenin modaseverler kadar farkındalık yaratmak isteyen pek çok kişi için de dikkat çekeceği belirtiliyor.