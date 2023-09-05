Büyükçekmece'de Türk Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü töreni düzenlendi

Büyükçekmece'de Türk Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenledi.

Türk Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Büyükçekmece'de tören düzenlendi. Büyükçekmece Belediye'sinde düzenlenen törene Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İYİ Parti İlçe Başkanı Nejat Durmuş, Memleket Partisi İlçe Başkanı Kaya Keskinkılıç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Törende Zabıta Teşkilatı'nın 197. yılı anısına pasta kesilirken Başkan Akgün, CHP Grup Başkanvekili Ahmet Şahin ve Ak Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku ile birlikte Zabıta Müdürü İbrahim Kaya'ya çiçek takdim etti.

"Zabıtamız kentsel gelişime de önemli katkı sağlamaktadır"

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Kaya, 197'inci yılını kutlayan Zabıta Teşkilatı'nın temellerinin 1826 yılı Osmanlı Dönemi'ne dayandığını belirterek, "Bugüne kadar da çeşitli isimler adı altında görev yapmışlardır. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin modern anlayışıyla, Zabıta Teşkilatı daha çağdaş bir noktaya taşınmıştır. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayışla gerek kaçak yapılaşma, gerek ruhsatsız iş yerleri ile ilgili mücadele, gerekse çevrenin korunması ve halkın huzuru ile ilgili 7 gün 24 saat vatandaşımızın güvencesi olma noktasında hizmetlerini sürdürmektedir. Çeşitli uygulamalarla vatandaşımızın esenliği için güvenli, sağlıklı, huzurlu bir yaşam alanı sağlayan zabıtamız kentsel gelişime de önemli katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Zabıta Teşkilatı'nın haklarının da acilen verilmesi gerekir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Zabıta Teşkilatı'nın sıradan bir teşkilat olmadığının altını çizerek şunları söyledi: "Polis, jandarma ne kadar önemliyse zabıta da o kadar önemlidir. Şehrin huzurunda en etkili görevi zabıta yapacak ama okulu olmayacak. Mutlaka üniversiteyi bitirse dahi en az 6 ay zabıta özel eğitiminden geçmeden, oradaki imtihanları başarıyla bitirip sertifikasını, diplomasını almadan hiçbir kişinin zabıtalık mesleğine alınmaması gerekir. 2023'teyiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıdır. Bütün arkadaşlar yüzde 90 üniversite mezunu ama bu bir meslek. Hem de önemli bir meslek. Özlük haklarını vereceksiniz ve mutlak suretle artık hiç geciktirmeksizin şehir merkezindeki trafik görevini bütünüyle beraber zabıtaya terk edeceksiniz. Zabıta Teşkilatı'nın haklarının da acilen verilmesi gerekir. Özel memuriyet sınıfına alınması gerekir. 47 yılını bu ülkede ve Avrupa'da yerel demokrasiye adamış bir arkadaşınız, büyüğünüz, başkanınız olarak inanarak söylüyorum. Olması şarttır diyorum." - İSTANBUL