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Bursa halkı atasözlerini yorumladı: Sokak röportajında ilginç yanıtlar

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Haberler.com ekibi, Bursa'da gerçekleştirdiği sokak röportajında halkın atasözlere farklı yorumlarını aldı. 'Attan düşen ölmemiş, eşekten düşen ölmüş', 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz', 'Gelin ata binmiş, ya kısmet demiş' ve 'Bal yiyen baldan bıkar' atasözleri üzerine çeşitli yorumlar yapıldı. Atasözlerinin halk arasında nasıl algılandığına dair ilginç yanıtlar elde edildi.

Bu hafta Bursa Sokak Röportajları serisinde,'Atasözleri ne anlama geliyor' sorusunu sorduk.

ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Röportaj sırasında "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" atasözüne dair de pek çok yorum yapıldı. Bazı vatandaşlar bu atasözünü "bir olayın altında mutlaka bir sebep vardır" şeklinde değerlendirirken, diğerleri "büyüklerimiz bilir" diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Genel olarak, Bursa halkı bu atasözünü sonuçların sebepsiz olmayacağı şeklinde algıladığını belirtti.

Bursa halkı atasözlerini yorumladı: Sokak röportajında ilginç yanıtlar

HAYATIN KISMETİ VE ZEVKLERİ

Bir diğer soru ise "Gelin ata binmiş, ya kısmet demiş" atasözü üzerineydi. Röportaja katılan vatandaşlardan bazıları bu atasözünü "kısmettir ya olur ya olmaz" şeklinde açıklarken, diğerleri "son ana kadar kısmetimizin değişebileceğini ve hedefimize varana kadar beklememiz gerektiğini" dile getirdi. "Bal yiyen baldan bıkar" atasözü de farklı yanıtlar aldı; kimileri "hayatta tatlı kadar acının da olması gerektiğini" vurgularken, kimileri ise "aynı şeyden sürekli zevk alınamayacağını" söyledi.

Bursa halkı atasözlerini yorumladı: Sokak röportajında ilginç yanıtlar
Haberler.com / Musa Kara - Yaşam

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